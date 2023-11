Monza: la giornata dell’acquerello al Parco per dipingere il foliage

“Il foliage, i colori dell’autunno in acquerello” è il titolo dell’iniziativa curata dall’Accademia internazionale dell’acquarello di Monza, con il Fai e la scuola del Castello sforzesco, per una giornata dedicata alla pittura nel Parco. Alla reggia oltre cinquecento appassionati, adulti e bambini, provenienti da tutta la Lombardia e dal Piemonte.

Monza: un’opera lunga sei metri nella giornata dell’acquerello

Acquarellisti al Parco di Monza

I partecipanti hanno dipinto con i maestri coinvolti per l’occasione un’opera di sei metri sul tema del bosco: tra loro, scrive la Reggia stessa, anche centocinque giovanissimi allievi provenienti da numerosi istituti del territorio. In più, nella giornata, anche i laboratori per la realizzazione di uno sketchbook e l’allestimento di una mostra con le opere degli artisti dell’accademia monzese e degli ospiti Felice Feltracco, Massimo Ciavarella, Simone Trotta e Silvio Boselli.

Il contest in estemporanea, organizzato nel corso della giornata, è stato vinto da Monica Casaletto, che si è aggiudicata una palette di colori e pennelli professionali.

Monza, la giornata dell’acquerello al Parco: parla l’assessore

“L’esperienza del Parco di Monza in una bella giornata autunnale – dice Arianna Bettin, assessora alla cultura, Parco e Villa reale del Comune – è tra le più suggestive che la Brianza possa offrire. L’intuizione brillante dell’iniziativa dell’accademia è quella di offrire l’occasione a tutti, attraverso l’esercizio artistico, di portare con sé non solo nella mente, ma anche sul supporto materiale della carta, i colori e le impressioni del nostro meraviglioso foliage. Il coinvolgimento attivo di così tante persone è un successo da celebrare e un esempio di come si possa valorizzare al meglio la Villa reale”.