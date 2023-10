Monza, inseguimento a San Fruttuoso: catturati due nordafricani fuggitivi

Inseguimento per le stradine di San Fruttuoso, a Monza, alle prime luci di domenica 8 ottobre. Intorno alle 6.45 le pattuglie di carabinieri e polizia di Stato sono intervenite in via Monviso, a pochi metri dal parco della Boscherona. I residenti sono stati svegliati all’alba dalle sirene e da urla concitate.

Inseguimento: la fuga è cominciata a Sesto San Giovanni

Le automobili delle forze dell’ordine al lavoro

Tutto è iniziato poco prima, intorno alle 6.30 nel territorio di Sesto San Giovanni. Qui una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt a un’auto che procedeva contromano. Gli uomini sull’auto non si sono fermati allo stop e hanno iniziato un inseguimento rocambolesco per la città. La corsa tra le forze dell’ordine e i fuggitivi è continuata fino a Monza, nel quartiere San Fruttuoso. Arrivati in via Monviso gli uomini in fuga hanno abbandonato l’auto, cercando di scappare a piedi nei campi intorno alle villette, all’altezza dell’ex cascina abbandonata, a pochi passi dal centro commerciale Bennet. Dopo un inseguimento a piedi nei campi i militari hanno catturato due dei tre fuggitivi, mentre uno è riuscito a sfuggire, attraversando i campi agricoli. Si tratta di tre uomini nordafricani. I due catturati sono stati condotti a Sesto San Giovanni per le procedure di identificazione.

Inseguimento: le indagini sono ancora in corso

Le indagini per capire i motivi che hanno spinto i tre uomini a non fermarsi all’alt dei carabinieri e a fuggire sono ancora in corso. Non è stato esploso alcun colpo di arma da fuoco.