Monza, incendio in una cucina in via Montanari: i vigili del fuoco evacuano le persone ai piani superiori

Squadre del comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute in via Montanari a Monza per un incendio, che ha interessato parte di una cucina, situata al primo piano di un edificio privato. Il personale ha evacuato gli inquilini ai piani superiori, rimasti bloccati dalla presenza di fumo nel vano scale, ha provveduto ad estinguere le fiamme ed ha effettuato un minuto controllo del locale interessato, con l’utilizzo della termocamera. Sul posto sono convogliati due autopompe, un carro soccorso e l’autoscala, oltre ad un’ambulanza, ad un’automedica ed alle forze dell’ordine.

Vigili del fuoco: una persona inala fumo, ma rifiuta il ricovero

Gli inquilini dei piani superiori, al termine dell’intervento, sono stati accompagnati nei propri appartamenti. Risulta coinvolta una sola persona per inalazione di fumi, che ha poi rifiutato il ricovero.