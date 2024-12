Monza: incendio in cucina, ossigeno al gatto intossicato dal fumo

Ossigeno al gatto in via Monte Ortigara, a Monza, sabato 30 novembre, unico presente e intossicato dal fumo in una abitazione di un condominio interessata da un incendio. Il felino è stato prontamente assistito dai vigili del fuoco dopo avere fatto evacuare lo stabile ed estinto le fiamme che avevano interessato alcuni pensili della cucina.

Monza: incendio nella cucina di un appartamento, nessun civile coinvolto e gatto intossicato

Le Squadre del Comando provinciale di Monza e Brianza, sul posto con un’autopompa e un’autoscala dalla sede centrale di Monza, un’autopompa da Lissone e il carro soccorso da Desio, hanno evacuato le ultime persone rimaste nel complesso condominiale e spento l’incendio. All’interno dell’abitazione c’era solo il gatto, recuperato e assistito. Dopo svariati minuti si è ripreso ed è stato riconsegnato alla proprietaria per le cure del caso. Presenti sul posto anche forze dell’ordine e personale inviato dal 118.