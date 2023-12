Incendio per cause al vaglio, nella notte di lunedì 4 dicembre a Monza, attorno alle 4.45, in via Brembo, di materiale stoccato all’esterno di una ribalta di carico e scarico merci di una azienda.

L’incendio di via Brembo (foto Vigili del fuoco di Monza e Brianza)

Sul posto sono intervenute squadre dalla sede centrale di Monza con un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala con in supporto anche un’autopompa dal distaccamento volontario di Lissone.