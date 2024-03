Monza: incendio di 250 metri quadrati di tetto, vigili del fuoco da sette ore in via Borsa

Vigili del fuoco ancora al lavoro nella serata di sabato 16 marzo in via Borsa, a Monza, dopo l’allarme scattato nel primo pomeriggio, attorno alle 14, per un incendio che per cause in via di accertamento ha interessato l’intera copertura, circa 250 metri quadrati, di una palazzina in costruzione.

Monza, incendio in via Borsa: “in corso opere di bonifica e minuto spegnimento”

Squadre, dicono dal Comando di Monza e Brianza: “stanno eseguendo opere di bonifica e di minuto spegnimento”. Sul posto si sono portati numerosi mezzi, una fitta coltre di fumo, nelle fasi più vitali del rogo, ha invaso l’intera zona.