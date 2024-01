Muove i primi passi il progetto dell’aiuola alla memoria di Chen Wen Tao, conosciuto da tutti con il nome di Andrea, ucciso da un’auto che lo ha travolto in via Buonarroti nell’aprile 2023.

Monza: in via Buonarroti primi passi per l’aiuola in memoria di Andrea, associazioni e comitati uniti per un piccolo giardino

Luciano Rossetti, già promotore del piccolo giardino in via Azzone Visconti nato per ricordare un’altra vittima della strada, Matteo Trenti, ha raccolto una quindicina tra associazioni e singoli cittadini. Lo scopo è quello di realizzare un’altra aiuola vicino al civico 189, dove l’auto ha investito l’undicenne. «Ho già preso contatto con gli uffici del Comune – spiega Rossetti – ora si tratta di capire se quel pezzetto di terra è di proprietà comunale o di un privato. Se risulterà essere del Comune si potrà avviare un patto di collaborazione così come è già stato fatto per l’aiuola in via Visconti, in caso contrario provvederemo a cercare e contattare la proprietà».

L’idea è quella di realizzare un piccolo giardino e di piantumarlo con essenze gradite agli insetti impollinatori. Al progetto, infatti, collaborano diverse associazioni tra cui Api in città ma anche Plastic Free, Ti do una mano onlus, l’associazione 2Nove9 che si occupa di assistenza alle vittime della strada e poi ancora il comitato genitori delle scuole di via Buonarroti e della Bellani e le famiglie di Andrea Chen, di Andrea Trenti e anche Matteo Barattieri.

Monza: in via Buonarroti primi passi per l’aiuola in memoria di Andrea, alla commemorazione del 27 dicembre presente anche la famiglia

«Vorremo fare di quel piccolo pezzetto di terra un’aiuola didattica per i ragazzini delle scuole – continua Luciano Rossetti – un luogo vivo che ricordi Andrea in modo bello».

È sempre Rossetti insieme a diverse persone, a ricordare Andrea ogni 27 del mese, nel giorno dell’incidente, e con lui anche tutte le altre vittime della strada. Alla commemorazione del 27 dicembre erano presenti anche il papà, la mamma e le sorelle e la zia di Andrea e Roberto Cancedda, presidente di 2Nove9 onlus. La famiglia Chen ha lasciato la casa di via Buonarroti e si è trasferita a Brescia. Il papà di Andrea continua a lavorare a Monza. Il 16 gennaio nel tribunale di Monza si svolgerà la prima udienza del processo.