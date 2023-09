Monza, in regalo del Comune: trenta studenti da 10 all’esame delle scuole medie in tribuna al Gp

Il premio per gli esami di terza media da “10” è un posto in tribuna al Gran Premio di domenica. A Monza del resto si gioca in casa e così il sindaco Paolo Pilotto che è anche assessore all’Istruzione e non dimentica il suo passato da professore ha pensato, per la prima volta, di invitare in tribuna 30 giovanissimi che si sono distinti all’esame di terza media. “Come sindaco ho competenza sulle scuole superiori di primo grado– spiega Pilotto- così ho scritto ai dirigenti scolastici delle 15 scuole medie della città, pubbliche e paritarie, per chiedere di segnalare gli alunni più meritevoli a loro insindacabile giudizio”.

I posti disponibili sono infatti 30 per i ragazzi e altrettanti per i loro accompagnatori all’interno della Tribuna riservata al Comune di Monza. “La risposta è stata immediata– prosegue il sindaco- i ragazzi sono entusiasti di vivere da protagonisti il Gran Premio di casa, abbiamo ricevuto anche diverse mail di ringraziamento. Per loro sarà un’esperienza indimenticabile”.

Naturalmente non si è potuto accontentare tutti e tra i bravissimi di Monza qualcuno è rimasto inevitabilmente escluso: “Purtroppo il numero di posti è limitato a 60 e trattandosi di minori-conclude il sindaco- è necessario avere un accompagnatore. Proprio per questo ho chiesto che la decisione su chi mandare in autodromo fosse presa dai dirigenti scolastici sulla base del profitto generale degli alunni nei tre anni”.

I ragazzi che saranno in tribuna domenica vivranno un’esperienza esclusiva che resterà nei loro ricordi, un bellissimo modo per ricordare l’estate 2023 e prepararsi con entusiasmo al loro ingresso nelle scuole secondarie di secondo grado.