Monza, il vicesindaco Pd Longoni contro Elly Schlein: “Non condivido nulla”

«Il Pd ha mancato di rispetto e di fiducia nei confronti degli amministratori comunali». Ad attaccare a muso duro il Partito democratico per aver votato in Senato contro l’abolizione del reato di abuso d’ufficio non è un esponente del centrodestra, ma il vicensindaco di Monza Egidio Longoni, non avvezzo ai giri di parole. Mercoledì ha postato sulla sua pagina Facebook uno spezzone dell’intervento con cui Matteo Renzi a Palazzo Madama ha rinfacciato alla sua ex formazione di non aver ascoltato i sindaci e gli assessori che da tempo chiedono la cancellazione della norma.

Monza, il vicesindaco Pd Longoni contro Elly Schlein: quella candidatura imposta

«Sono molto deluso – spiega Longoni – da molti anni come funzionario di Anci mi batto per la depenalizzazione di un reato da cui il 99,9% degli amministratori coinvolti viene assolto dopo essere stato distrutto dal punto di vista politico e umano: per questo ho apprezzato le parole di Renzi».

Il suo post su Facebook, assicura, non nasconde affatto l’intenzione di passare a Italia Viva anche se in passato ha aderito ai comitati a sostegno dell’ex presidente del Consiglio: «Non ho mai detto che voglio cambiare partito – dichiara – non condivido nulla della segreteria di Elly Schlein, non rappresenta i miei valori né la mia storia politica ma rimango a fare opposizione interna, come Vincenzo De Luca».

E come il presidente della Regione Campania Longoni auspica un rapido avvicendamento alla testa del Pd: «Alle primarie nazionali – ricorda – ho votato il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e sono convinto che lui non avrebbe mai commesso un errore simile». «Elly Schlein – attacca il vicesindaco – non solo continua a rincorrere il Movimento 5 Stelle con cui non abbiamo niente da condividere, ma non capisce molto di amministrazione locale e non ha mai consultato i territori: lo scorso autunno, alle elezioni suppletive per il Senato, ci ha imposto la candidatura di Marco Cappato invece di consentirci di giocare la partita, e magari vincerla, con un rappresentante della Brianza».

Monza, il vicesindaco Pd Longoni contro Elly Schlein: spero si cambi

Il De Luca monzese auspica una svolta rapida: «È il mio turno di stare tra la minoranza interna e spero in un avvicendamento della segreteria in tempi brevi – afferma – in fondo è un po’ il sentimento che si è sempre respirato nel Pd, dai tempi di Walter Veltroni in poi».

Il video che ha postato sui social network finora pare non aver suscitato reazioni nel mondo politico cittadino, ma un eventuale passaggio a Italia Viva – che l’interessato nega – potrebbe provocargli qualche imbarazzo dato che il partito di Matteo Renzi alcuni mesi fa ha abbandonato polemicamente la coalizione di centrosinistra che sostiene il sindaco Paolo Pilotto.