Monza: il ristorante dei Boschetti torna al Comune, ora il nuovo progetto

Il Comune di Monza è rientrato in possesso del chiosco dei Boschetti che per anni ha ospitato un ristorante e nei prossimi mesi approderà in aula lo schema di una nuova concessione di lunga durata: lo ha affermato lunedì 21 luglio il vicesindaco Egidio Longoni sollecitato dal leghista Simone Villa che, quando ricopriva il medesimo incarico nella giunta Allevi, ha avviato la procedura di sfratto del privato che non versava il canone.

Monza: il ristorante dei Boschetti torna al Comune, «dal nuovo operatore investimenti adeguati»

«Abbiamo portato avanti la causa aperta – ha spiegato Longoni – il nuovo operatore dovrà effettuare investimenti adeguati» che potrebbero comprendere la demolizione delle aggiunte alla struttura originaria. Ogni progetto, ha proseguito, dovrà ottenere il benestare della Sovrintendenza.