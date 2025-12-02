Monza è più bella perché è più inclusiva: è stata la frase più pronunciata lunedì 1° dicembre in occasione della consegna degli attestati ai diciannove tra operatori museali e guide di Art-U e Guidarte che hanno seguito il corso di formazione che consentirà loro di accompagnare le persone autistiche nelle visite ai Musei Civici, alla Villa Reale, alla Cappella Espiatoria, al Museo del Duomo e alla Biblioteca Ettore Pozzoli di Seregno.

Monza: i musei aprono all’autismo, il percorso per relazionarsi con persone neurodivergenti

Durante il percorso condotto da Cristina Bucci dell’associazione L’immaginario hanno appreso le modalità per relazionarsi con le persone neurodivergenti e permettere loro di «scoprire cos’è la bellezza e di viverla» come ha detto il presidente di Facciavista Matteo Perego che ha promosso “Musei Arte Autismi@Monza”.

«È un progetto molto ambizioso – ha spiegato – in cui hanno creduto i comuni di Monza e di Seregno. Il tema sembra astratto, ma è molto concreto: fino a ieri le persone autistiche potevano entrare nei musei, ma non potevano capire cos’è la bellezza».

Monza: i musei aprono all’autismo, attività specifiche dai primi mesi del 2026

Ora le cinque istituzioni caleranno nelle loro realtà quanto appreso dagli operatori e, a partire dai primi mesi del 2026, proporranno attività specifiche. «I Musei Civici sono completamente accessibili dal 2024 – ha affermato la conservatrice Milena Pannitteri – questa opportunità si aggiungerà alle iniziative rivolte alle persone non vedenti, con disabilità intellettiva o con demenze. Creeremo programmi dedicati che daranno la possibilità di vedere opere scelte in base alle esigenze dei singoli gruppi e di partecipare alle mostre in corso o al percorso dedicato alla Monaca di Monza».

Al Museo del Duomo le visite speciali, ha anticipato la direttrice Rita Capurro, partiranno in via sperimentale in aprile e diventeranno permanenti dopo l’estate. Inizieranno in primavera anche alla Cappella Espiatoria che, ha precisato la direttrice Giulia Valcamonica, è già un museo polisensoriale. «La Reggia è completamente accessibile – ha dichiarato il responsabile dell’area valorizzazione del Consorzio Corrado Beretta – alcuni anni fa i ragazzi di Pizzaut hanno fatto le prime pizze nelle nostre cucine». La Biblioteca di Seregno, ha dichiarato l’assessora all’Istruzione Federica Perelli, da tempo collabora con Facciavista e l’Anffas.

Monza: i musei aprono all’autismo, integrazione del percorso di abbattimento delle barriere avviato nel 2023

Il progetto dedicato agli autismi, hanno notato il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora alla Cultura Arianna Bettin, integra il lavoro avviato nel 2023 dall’amministrazione con i fondi del pnrr per abbattere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei Musei Civici. Il programma è stato sostenuto anche dalla Fondazione di comunità Monza Brianza.