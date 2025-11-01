Beatrice Tassone tedofora di Milano Cortina 2026. Le olimpiadi sono a meno di 100 giorni e si svelano altri particolari dell’avvicinamento all’evento che il 4 febbraio passerà anche per Monza, ultima città di tappa prima dell’arrivo a Milano per la cerimonia di apertura del 6 febbraio.

Milano Cortina 2026, Beatrice Tassone tra i tedofori: l’annuncio sabato 1 novembre

Una frazione del percorso a cinque cerchi della fiaccola lungo l’Italia è affidato a Bea, disegnatrice di fumetti manga, ragazza autistica formata alla scuola di PizzAut e poi assunta da Coop Lombardia, simbolo sorridente di una inclusione sempre più importante. Lo ha rivelato lei stessa nella mattina di sabato 1 novembre.

«È con grande onore e una gioia immensa che vi comunico che sarò una tedoforo – ha fatto sapere – Questo ruolo è un’importante opportunità per dare voce e visibilità a tutte le persone disabili nel mondo sportivo. Avrò tra le mani la Fiaccola Olimpionica».

Olimpia MIlano Cortina 2026 Bea Mangart tedofora

Milano Cortina 2026, Beatrice Tassone tra i tedofori: richiesta di partecipazione inviata da Coop Lombardia, formata alla scuola di PizzAut

La richiesta di partecipazione è stata inviata da parte di Coop Lombardia «che ringrazio molto – continua – Essere tedoforo significa portare un simbolo di unità, forza e speranza, e io intendo fare del mio meglio per rappresentare non solo me stessa, ma anche tutti coloro che affrontano sfide quotidiane. Ogni passo che farò con la torcia in mano sarà un tributo alla tenacia e alla determinazione di milioni di atleti che, nonostante le difficoltà, continuano a inseguire i loro sogni».

E ancora: «Lo sport è un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e costruire ponti tra le differenze. Sarà un onore e un privilegio far parte di questo evento straordinario, dove l’inclusione e il rispetto saranno celebrati. Spero che la mia presenza possa ispirare altri a credere nelle proprie possibilità e a non arrendersi mai. Insieme, possiamo illuminare il cammino verso un futuro dove tutti possano partecipare e brillare, senza limiti. Ringrazio Milano Cortina 2026».

Milano Cortina 2026, Beatrice Tassone tra i tedofori: chi ha già rivelato di essere uno tra i 10.001 per la fiaccola

Beatrice Tassone allunga la lista di chi ha già svelato di essere tra coloro che porteranno la fiamma di Olimpia, in Grecia, dove la torcia sarà accesa il 26 novembre (arrivo a Roma il 4 dicembre). Saranno 10.001 in tutto: ci sono le tenniste Jasmine Paolini e Flavia Pennetta (in realtà ex), la capitana dell’Italia femminile di calcio Cristiana Girelli e l’allenatore della Azzurre Andrea Soncin, la cestista Chiara Vingione, campionessa europea con la Nazionale di pallacanestro con Sindrome di Down, Vincenzo Placida che corre spingendo la carrozzina della figlia Valentina affetta da una sindrome rara, il pilota Pecco Bagnaia.

E poi tanti volti noti dello spettacolo e dei social: il cantante Achille Lauro, l’attrice Alessandra Mastronardi e il regista Giuseppe Tornatore, gli Autogol, Ematoshi, TommyCassi (Tommaso Cassissa), Sofia Dalle Rive, Stefano Maiolica (scrittore, creativo, Unterroneamilano), la chef Lulù Gargari (Giallo Zafferano), Mirko Tassin-Tasso culinario, il cane Chico e il suo fricchettone Francesco Taverna (Iosonochico), le content creator Ludovica Tomasoni e Margherita Pontecorvo, la cantante Brancar (Roberta Branchini, il Pagante), Alessandro Santaterra (NothingbutSanta).