Video Un anno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: le parole del presidente del Coni Malagò

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato a margine dell’evento celebrativo “One Year to Go” ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 presso il Piccolo Teatro di Milano – Teatro Strehler per far partire il conto alla rovescia verso il 6 febbraio 2026 (fino al 22 febbraio, 6-15 marzo 2026 i Giochi paralimpici).

“Ghe sem!”, ha detto invece il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Siamo pronti – ha detto il presidente – a quello che è l’evento sportivo più importante di sempre per la Lombardia. Una sfida che abbiamo fortemente voluto e che affronteremo in perfetto stile lombardo: lavoro, professionalità e concretezza. Cogliamo l’occasione di questa giornata per condividere con i nostri cittadini l’entusiasmo per la meravigliosa esperienza che saranno i Giochi olimpici, che dovranno ricordare per tutta la vita. Non dimentichiamo poi che ci sarà una ‘prosecuzione’ dell’evento con le Olimpiadi giovanili del 2028 che ci siamo aggiudicati proprio la scorsa settimana, per cui ringrazio il presidente Thomas Bach, che ha voluto onorarci di questo ulteriore importante evento».

(video di Andrea Gussoni)