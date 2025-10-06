Monza protagonista all’Expo di Osaka con Reggia, duomo, golf e autodromo

Ci sono anche la Villa reale di Monza, il Duomo, l’autodromo nazionale e il Golf club nel parco tra i protagonisti che la Lombardia porta all’Expo di Osaka per promuovere l’immagine del territorio. Il capoluogo della Brianza porta con sé “Regal essence”, “Sacred elegance”, “Racing poulses” e “Spectacular Golf courses”.

Sono ingredienti dell’immagine della Lombardia che l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha presentato in Giappone ai buyer internazionali e ai rappresentanti delle istituzioni, “raccontando una regione che eccelle nella moda, nel turismo e nel design, tre settori che ne incarnano lo stile, la creatività e la forza produttiva“, spiega una nota.

Regione Lombardia video Expo Osaka Duomo di Monza

Monza protagonista all’Expo di Osaka: il viaggio immersivo in Lombardia

All’interno dello Spazio Lombardia, ai visitatori è offerta un’esperienza immersiva “grazie a un video dedicato alle 12 province lombarde: un viaggio emozionale che, in pochi minuti, restituisce la straordinaria varietà e la ricchezza di un territorio unico, dove arte, natura e storia convivono in perfetto equilibrio“.

C’è quindi un viaggio dal Sacro Monte di Varese a Cremona, patria della liuteria e della musica classica, fino alla Brianza con la Reggia di Monza e l’autodromo ma anche il duomo riportato ai colori originali.

E poi il Lago di Como e il ramo di Lecco, le colline dell’Oltrepò Pavese, il Duomo di Milano e i Navigli, Mantova, ma anche Sondrio che farà parte dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026; Lodi, Bergamo, Brescia e Sirmione, perla del Garda.

Regione Lombardia video Expo Osaka Reggia di Monza Regione Lombardia video Expo Osaka Golf Club Milano di Monza

Monza protagonista all’Expo di Osaka: le qualità della Lombardia apprezzate in Giappone

«La Lombardia – ha sottolineato Mazzali – è la prima regione italiana per design, moda e cosmesi, ma anche un laboratorio di idee e innovazione. I suoi imprenditori sono ambasciatori di uno stile che unisce bellezza e capacità produttiva, e in Giappone questo viene riconosciuto e apprezzato. Expo Osaka rappresenta per noi un’occasione straordinaria per mostrare al mondo il volto più autentico e competitivo della Lombardia: una regione che sa raccontarsi attraverso le sue eccellenze, trasformando arte, cultura e impresa in leve di attrattività turistica e sviluppo economico».