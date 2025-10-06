Monza Cronaca

Monza protagonista all’Expo di Osaka con Reggia, duomo, golf e autodromo

C'è anche Monza tra i protagonisti del video che la Lombardia porta all'Expo di Osaka per promuovere il territorio.
Regione Lombardia video Expo Osaka Autodromo nazoinale di Monza

Ci sono anche la Villa reale di Monza, il Duomo, l’autodromo nazionale e il Golf club nel parco tra i protagonisti che la Lombardia porta all’Expo di Osaka per promuovere l’immagine del territorio. Il capoluogo della Brianza porta con sé “Regal essence”, “Sacred elegance”, “Racing poulses” e “Spectacular Golf courses”.

Sono ingredienti dell’immagine della Lombardia che l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha presentato in Giappone ai buyer internazionali e ai rappresentanti delle istituzioni, “raccontando una regione che eccelle nella moda, nel turismo e nel design, tre settori che ne incarnano lo stile, la creatività e la forza produttiva“, spiega una nota.

Regione Lombardia video Expo Osaka Duomo di Monza

Monza protagonista all’Expo di Osaka: il viaggio immersivo in Lombardia

All’interno dello Spazio Lombardia, ai visitatori è offerta un’esperienza immersiva “grazie a un video dedicato alle 12 province lombarde: un viaggio emozionale che, in pochi minuti, restituisce la straordinaria varietà e la ricchezza di un territorio unico, dove arte, natura e storia convivono in perfetto equilibrio“.

C’è quindi un viaggio dal Sacro Monte di Varese a Cremona, patria della liuteria e della musica classica, fino alla Brianza con la Reggia di Monza e l’autodromo ma anche il duomo riportato ai colori originali.

E poi il Lago di Como e il ramo di Lecco, le colline dell’Oltrepò Pavese, il Duomo di Milano e i Navigli, Mantova, ma anche Sondrio che farà parte dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026; Lodi, Bergamo, Brescia e Sirmione, perla del Garda.

Regione Lombardia video Expo Osaka Reggia di Monza
Regione Lombardia video Expo Osaka Golf Club Milano di Monza

Monza protagonista all’Expo di Osaka: le qualità della Lombardia apprezzate in Giappone

«La Lombardia – ha sottolineato Mazzaliè la prima regione italiana per design, moda e cosmesi, ma anche un laboratorio di idee e innovazione. I suoi imprenditori sono ambasciatori di uno stile che unisce bellezza e capacità produttiva, e in Giappone questo viene riconosciuto e apprezzato. Expo Osaka rappresenta per noi un’occasione straordinaria per mostrare al mondo il volto più autentico e competitivo della Lombardia: una regione che sa raccontarsi attraverso le sue eccellenze, trasformando arte, cultura e impresa in leve di attrattività turistica e sviluppo economico».

