Passerà per Monza il 4 febbraio 2026, ma la macchina organizzativa per l’arrivo della fiaccola olimpica in Brianza è già avviata. In questi giorni sono stati effettuati sopralluoghi lungo il percorso: impegnate la polizia locale e Protezione civile, che sabato si sono soffermati sull’arrivo da Lissone tra le vie Boito e Cadore per mettere a punto i dettagli di viabilità e sicurezza.

Tra i presenti il commissario di Monza Paolo Anglani e il responsabile della Protezione civile monzese Mario Stevanin.

La fiaccola martedì 3 febbraio passerà anche per Meda secondo una convenzione proposta da Fondazione Milano Cortina 2026.