Brianza Sud Cronaca

Milano-Cortina 2026: sopralluoghi a Monza e Lissone per il passaggio della fiaccola olimpica

Passerà per Monza il 4 febbraio 2026, ma la macchina organizzativa per l'arrivo della fiaccola olimpica in Brianza è già avviata.
di
Presentazione Torcia olimpiadi Milano-Cortina 2026 fiaccola Stefania Belmondo e Bebe Vio
Presentazione Torcia olimpiadi Milano-Cortina 2026 fiaccola Stefania Belmondo e Bebe Vio

Passerà per Monza il 4 febbraio 2026, ma la macchina organizzativa per l’arrivo della fiaccola olimpica in Brianza è già avviata. In questi giorni sono stati effettuati sopralluoghi lungo il percorso: impegnate la polizia locale e Protezione civile, che sabato si sono soffermati sull’arrivo da Lissone tra le vie Boito e Cadore per mettere a punto i dettagli di viabilità e sicurezza.

Tra i presenti il commissario di Monza Paolo Anglani e il responsabile della Protezione civile monzese Mario Stevanin.

La fiaccola martedì 3 febbraio passerà anche per Meda secondo una convenzione proposta da Fondazione Milano Cortina 2026.

Contenuti correlati
L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags