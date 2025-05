Ostinatamente grigi? Macché: la pubblica amministrazione è verde, per l’ambiente e per il colore del semaforo di chi vuole entrare a fare parte del pubblico impiego. Sono i temi su cui la città di Monza si è meritata due premi in occasione della 36esima edizione del Forum Pa (cioè pubblica amministrazione), organizzato al palazzo dei congressi di Roma. Dedicato, quest’anno, alla “Pa aumentata”.

La pubblica amministrazione del futuro passa da Monza: i progetti

Ha vinto per esempio il progetto Monza &co green&blue transition che è stato scelto come uno dei vincitori dell’ambito Sostenibilità ambientale, mentre Monza Re-Evolution è tra i vincitori nell’ambito Organizzazioni Intelligenti. È arrivato tra i finalisti di quest’ultima categoria anche il progetto L’albero delle connessioni, mentre i progetti Musei Civici per tutti e “Lo sai cosa abbiamo in Comune?”, sono arrivati finalisti nella categoria Inclusione, segnala il Comune di piazza Trento e Trieste.

Monza &co green&blue transition, ricorda il municipio, è la “strategia che mette a sistema attività già esistenti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e interventi ex novo, nell’ottica di sviluppare nuove strategie e programmare azioni concrete. Il progetto allargato, di cui il Comune di Monza è capofila, coinvolge diversi partner come il Comune di Bellusco, il Consorzio Reggia di Monza, il Parco Regionale Valle del Lambro, ERSAF e Legambiente. La strategia è realizzata con il supporto di Fondazione Cariplo nell’ambito del programma F2C – Fondazione Cariplo per il Clima, con la Fondazione che finanzia 1,6 milioni dei 2,8 complessivamente investiti”.

C’è poi Monza Re-Evolution, che è pensato come “un percorso volto ad affrontare la crisi del reclutamento nella Pa e valorizzare il capitale umano. Non si tratta, anche in questo caso, di un progetto unico, ma di un insieme di iniziative – dal reclutamento con strumenti flessibili alla formazione personalizzata, da PI.Co – Percorsi in Comune, il progetto di onboarding rivolto ai neoassunti al percorso di tutoraggio – per costruire una Pubblica Amministrazione dinamica e attrattiva. In particolare, il progetto coinvolge attivamente un team di circa 30 dipendenti del Comune chiamati a ragionare fuori dagli schemi per creare un ambiente di lavoro attivo e partecipato, collaborando perché tutto ciò possa realizzarsi”.

La pubblica amministrazione del futuro passa da Monza: i finalisti

Oltre ai vincitori ci sono i finalisti. Uno è “Protagonisti del cambiamento”, che ha permesso a oltre 200 persone di scoprire la realtà lavorativa di altri colleghi, scrive il Comune, mentre “Musei civici per tutti” è un altro alloro: iniziativa che da marzo 2024 ha portato i Musei civici di Monza a inaugurare spazi rinnovati e percorsi sensoriali per rendere l’intera esperienza museale accessibile a tutti. “Grazie all’intervento, finanziato con risorse Pnrr per 340.000 euro a seguito dell’avviso pubblico promosso dal ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu, è stato possibile rimuovere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali in tutto il museo introducendo numerose novità tra cui percorsi guidati per una fruizione in autonomia; modelli tridimensionali che permettono di scoprire le opere tramite l’esplorazione tattile e video esplicativi in Lingua Italiana dei Segni”.

Riconoscimento come finalista anche per “Lo sai cosa abbiamo in Comune?”, manifestazione è promossa periodicamente dal Comune per far conoscere i servizi comunali e promuovere la conoscenza diffusa delle principali progettualità in corso da parte dell’Amministrazione. “Nel corso dell’ultima edizione, sabato 12 ottobre 2024, amministratori e dipendenti comunali sono scesi in piazza per presentarsi ai cittadini e raccontare il proprio impegno per il bene comune. Presso gli stand tematici allestiti nel centro della città sono stati organizzati laboratori, incontri e momenti di lavoro fuori dal palazzo anche grazie ad eventi che hanno previsto la partecipazione diretta tra cui musica, animazione e degustazioni”.

La pubblica amministrazione del futuro passa da Monza: il sindaco

“La premiazione di due progetti e la nomina di altre tre iniziative del Comune di Monza tra i finalisti della categoria Inclusione e Organizzazioni Intelligenti – osserva il sindaco Paolo Pilotto– testimonia l’impegno concreto dell’amministrazione nel cercare di dare risposte ai cittadini valorizzando il personale e uscendo dai consueti schemi propri della pubblica amministrazione. Si cerca di ottenere ciò coinvolgendo attivamente la cittadinanza, curando la tutela dell’ambiente e del clima non solo nella prospettiva della bellezza della città ma anche cercando di raccogliere la sfida del contrasto al cambiamento climatico a partire dal tessuto della città stessa e del territorio e delle comunità circostanti”.