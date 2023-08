Musei civici di Monza più accessibili e inclusivi: via ai lavori finanziati dal Pnrr

Avviati i lavori per rendere i Musei Civici di Monza ancora più accessibili e inclusivi grazie al finanziamento del PNRR, per un totale di 340mila euro. Il progetto ha l’obiettivo di rimuovere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali.

Musei civici di Monza più accessibili e inclusivi: nuovo percorso “tattile plantare”

La prima fase dei lavori prevede il posizionamento di un nuovo percorso tattile plantare “Loges LVE” sui tre piani del museo; la realizzazione di modelli tridimensionali di alcune opere dedicati a persone ipovedenti o non vedenti; l’avvio di corsi di formazione sui temi della disabilità e dell’accessibilità al fine di dotare il museo di una visione integrata e condivisa; la realizzazione di una rampa a pendenza controllata.

Musei civici Monza

Entro la fine 2023 saranno completate anche una rampa a pendenza controllata; un nuovo sito web accessibile a tutti; sussidi permanenti, tra cui planimetrie e didascalie accessibili; una postazione dedicata all’esperienza virtuale multisensoriale.

Musei civici di Monza più accessibili e inclusivi: l’innovazione del percorso tattile

Il percorso tattile è una innovazione: composto da piastrelle in PVC posizionate sul pavimento, renderà possibile la visita al museo in autonomia ai visitatori ciechi o ipovedenti grazie alle superfici dotate di rilievi studiati per essere percepiti sotto i piedi e con i bastoni.

“Sotto la pavimentazione tattile sono installati sensori RFID rilevabili da un apposito bastone elettronico, che sarà reso disponibile in biglietteria a chi ne farà richiesta”, spiega una nota del Comune. I sensori forniranno informazioni utili (dall’orientamento, ai bagni, ai punti di interesse).

“Attraverso un dispositivo di scansione basato su tecnologia blockchain è stato possibile ricostruire digitalmente delle versioni tridimensionali di alcune opere del museo. Le scansioni verranno successivamente stampate in 3D e saranno inserite all’interno del percorso museale in prossimità degli originali. I modelli 3D permetteranno l’esplorazione a livello tattile”, spiega ancora il Comune.

Musei civici di Monza più accessibili e inclusivi: “Abbattere barriere grazie alla tecnologia”

“Rendere i musei accessibili ai soggetti fragili e socialmente più vulnerabili significa declinare nel più alto senso possibile il concetto di cultura, non in senso elitario ed esclusivo, ma, all’opposto, democratico e inclusivo. Grazie alle nuove tecnologie – afferma l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – siamo in grado di applicare ulteriormente questo principio, attraverso l’abbattimento delle barriere fisiche e cognitive che finora non consentivano a molte persone di visitare i nostri Musei Civici e godere delle opere che vi conserviamo. Dopo l’introduzione delle nuove tariffe agevolate, rivolte in particolare ai più giovani, con le novità in arrivo i Musei Civici saranno ancora più aperti e pronti ad accogliere pubblico con ogni tipo d’esigenza. Il contributo e l’esperienza delle molte associazioni per le disabilità che partecipano al progetto è stato fondamentale, a conferma del fatto che nelle politiche culturali sinergia, partecipazione e collaborazione consentono di ottenere i migliori risultati per la comunità”.

Musei civici di Monza più accessibili e inclusivi: i protocolli d’intesa

Sono anche stati siglati specifici protocolli d’intesa con l’Associazione PEBA Onlus per la definizione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche dei Musei in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio e la fornitura in comodato d’uso gratuito di una carrozzina, un mobility scooter e un passeggino per agevolare la visita al museo ad anziani e bambini; con l’Associazione Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – ETS APS per la validazione di video LIS sottotitolati rivolti ad un pubblico con disabilità uditive e con l’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti MB per la validazione dei dispositivi per ciechi e ipovedenti.

“L’accessibilità della città – commenta il sindaco Paolo Pilotto – si costruisce un tassello alla volta, e il lavoro che arricchirà i Musei Civici di percorsi sensoriali e di nuove installazioni rivolte a tutti è una parte di questo processo”.