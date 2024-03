È confermata la presenza a Monza del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano e del ministro all’Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara per l’inaugurazione dei “Musei civici per tutti”. L’appuntamento è per venerdì 15 marzo 2024 alle 11.30 nella sede di via Teodolinda 4.

Monza: due ministri per i nuovi “Musei civici per tutti”, progetto finanziato con i fondi Pnrr

Si tratta della conclusione del progetto, interamente finanziato con i fondi Pnrr, per rendere ancora più accessibili e inclusivi i musei. Il progetto ha permesso di rimuovere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali. Per esempio con il posizionamento di un nuovo percorso tattile plantare “Loges LVE” sui tre piani del museo e l’installazione di opere tridimensionali per la fruizione delle esposizioni da parte di persone non vedenti o ipovedenti.