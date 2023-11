Monza: il “patentino” per il cane, corso per imparare a gestire un animale

Un corso di formazione per saper gestire al meglio il proprio cane. Prende il via giovedì 23 novembre “Il patentino”, un ciclo di lezioni organizzato dal servizio di Igiene Urbana Veterinaria (IUV) di Ats Brianza in collaborazione con Enpa Monza e Brianza e veterinari esperti in comportamento animale. L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Monza, ha lo scopo di fornire informazioni preziose sui bisogni del cane, sul suo sviluppo comportamentale, sui suoi modi di comunicare, richiamando gli obblighi del proprietario a una gestione consapevole del quadrupede.

Monza: il “patentino” per il cane, gli appuntamenti

Il primo appuntamento si terrà alle 20 al Binario 7 (via Turati, 8). Relatori Diego Perego, direttore Dipartimento Veterinario ATS Brianza, e Silvia Cattani, medico veterinario, referente dell’associazione Discovery Dog. Insieme affronteranno le motivazioni che stanno alla base del corso, i comportamenti e i bisogni del cane. Cattani sarà relatrice anche nella seconda serata, in programma mercoledì 29 novembre al Centro civico San Rocco in via D’Annunzio 35, quando illustrerà la comunicazione che si instaura tra umani e cani, i falsi miti sull’animale, i campanelli d’allarme. Ultimo appuntamento, sempre a san Rocco, martedì 5 dicembre con i veterinari di Ats Brianza Alessia Gullotta, Gianluca Abbate, Fabio Ravanelli che affronteranno gli obblighi di legge del proprietario e le figure a cui fare riferimento in caso di problemi.

Monza: il “patentino” per il cane, come iscriversi

Le iscrizioni si ricevono entro il 20 novembre scrivendo una mail a: patentino@enpamonza.it. Il costo del corso è 10 euro e sarà devoluto interamente all’Enpa. Al termine sarà effettuato un test che, in caso di esito favorevole, darà diritto a un certificato di partecipazione.