Monza: il Comune compra 500 nuovi narcotest, confermati anche i cani Narco e Boss

Il superlavoro della polizia locale di Monza nel contrasto allo spaccio di droghe richiede una nuova fornitura di narcotest: gli agenti del Nucleo operativo sicurezza territoriale e del Nucleo operativo cinofilo hanno quasi esaurito i dispositivi in dotazione per il 2023.

Monza: il Comune compra 500 nuovi narcotest, quasi esaurita la dotazione del 2023

Per evitare il rischio di un diradamento delle operazioni il Comune acquisterà altre 50 confezioni da 10 test ciascuno per la rilevazione del consumo di hashish e marijuana per una spesa di 805 euro. Nel 2022 il Nost e il Noc hanno controllato 1.179 persone di cui 133 sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e 16 denunciate all’autorità giudiziaria.

Entro la fine di dicembre i cittadini colti a consumare o spacciare sostanze illecite potrebbero superare non di poco quelli individuati l’anno scorso: dei 591 controllati nei primi sei mesi del 2023 115 sono stati segnalati e 13 sono stati denunciati.

Monza: rinnovata la convenzione per il servizio del cane Narco, con lui il collega Boss

I piccoli spacciatori dovranno temere ancora i cani Narco e Boss del Noc: il municipio ha rinnovato per un altro anno la convenzione con l’agente proprietaria di Narco, il pastore tedesco grigio, in servizio in via Marsala dal dicembre 2017. La sua presenza, si legge nella determina, accanto al collega a quattro zampe più giovane, di proprietà dell’amministrazione, appare «funzionale a un’azione più incisiva ed efficace tale da permettere il controllo di più obiettivi durante il turno di servizio».

I due animali possono essere impiegati in coppia o da soli in modo da garantire loro «il necessario recupero psicofisico tra un intervento e l’altro». Narco, inoltre, appare «funzionale all’ulteriore sviluppo delle capacità operative» di Boss. Il comando versa per il suo mantenimento 2.100 euro l’anno e rimborsa le spese veterinarie fino a un massimo di 2.500 euro.