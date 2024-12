Monza: il cimitero di San Fruttuoso si amplia, c’è il via libera anche per il Famedio

Il cimitero di San Fruttuoso a Monza, saturo da anni, si espanderà oltre il muro di cinta mentre in quello di via Foscolo l’accelerazione delle operazioni di esumazione e l’incremento delle cremazioni rendono inutile l’ampliamento.

Sono i due punti salienti del piano regolatore dei cimiteri approvato dall’ultimo consiglio comunale con 26 voti a favore e l’astensione di Paolo Piffer di Civicamente.

Monza: cosa prevede il piano cimiteri, Famedio in via Foscolo

Il documento, la cui gestazione è stata avviata dalla giunta precedente, quella guidata dal sindaco Dario Allevi, prevede la formazione di campi per i defunti non cattolici in entrambe le strutture e in quello di via Foscolo la creazione del Famedio (cioè uno spazio dedicato alle sepolture di persone di rilievo all’interno della comunità), la valorizzazione del corpo monumentale, delle opere e delle tombe dal valore artistico rilevante, la realizzazione della sala del commiato e del campo per lo spargimento delle ceneri.

Monza: il forno crematorio a Desio

Tra i consiglieri di tutti gli schieramenti è rimasto il rammarico per i no pronunciati dall’Ats alla proposta di costruire il forno crematorio in quanto non rispetterebbe la distanza minima di 500 metri dalle abitazioni più vicine. La delusione è mitigata dall’autorizzazione della Regione a realizzarlo a Desio: l’impianto, hanno notato gli esponenti di centrosinistra e centrodestra, permetterà di garantire ai monzesi un servizio sempre più richiesto senza dover ricorrere a strutture fuori provincia o, in parecchi casi, di altre regioni. A Monza i dati delle cremazioni, domandate da circa il 30% delle persone, sono tra i più alti della Lombardia e, secondo le stime effettuate dal Comune, potrebbero toccare il 50% nell’arco di un decennio.