Via libera: sorgerà a Desio il primo forno crematorio della provincia di Monza e Brianza

Ora è ufficiale: nascerà a Desio il primo forno crematorio della provincia di Monza e Brianza. Sarà costruito nel cimitero nuovo, il moderno camposanto nato nel 1997 in piazza Divina Misericordia, costerà due milioni di euro e – oltre che un servizio per i desiani – sarà destinato a diventare un punto di riferimento per tutti i 55 comuni della Brianza.

Il vicesindaco e assessore ai servizi cimiteriali, Andrea Villa, è orgoglioso di un risultato che porta a Desio un piccolo primato: «Desio – ha spiegato – è stata preferita a tutti gli altri comuni brianzoli, Monza compresa. Dopo numerosi tentativi la giunta di centrodestra è riuscita a portare a casa un risultato importante». A segnalare il bando – e a permettere la partecipazione – era stato uno dei consiglieri di Fratelli d’Italia.

A Desio il primo forno per cremazioni: ne potrà effettuare fino a 2.400 all’anno

Il via libera era stato dato pochi mesi fa con l’approvazione all’unanimità in consiglio comunale. Il primo a pensare di portare a Desio il forno crematorio era stato il sindaco di centrosinistra, Roberto Corti, che per tre volte aveva provato a proporre il progetto. Per riuscire a ottenere il forno crematorio, la giunta di centrodestra ha dovuto fare una modifica al Pgt (piano di governo del territorio). L’impianto – per il momento l’unico – servirà un bacino di utenza di cento chilometri. Potrà contare su due linee con la possibilità di effettuare fino a 2400 cremazioni ogni anno. Il piano di lavoro è nato da una collaborazione tra comune di Desio e regione Lombardia.