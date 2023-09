Monza: “I soldi o faccio una strage”, arrestato il presunto rapinatore dei ristoranti

Un 55enne monzese, “senza fissa dimora né occupazione”, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata rapina a mano armata dopo che avrebbe cercato di sottrarre l’incasso di due ristoranti minacciando i titolari. L’ultimo episodio contestato è accaduto lo scorso 18 settembre nel primo pomeriggio quando una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è stata inviata in via Carlo Cattaneo alla ricerca di una persona che poco prima aveva tentato di rapinare un bar-ristorante nei pressi.

Monza, il tentativo di rapina al ristorante e il coltello di 30 centimetri

L’uomo, italiano, dopo aver pranzato seduto a un tavolo del ristorante, giunto alla cassa per il conto, avrebbe minacciato la cassiera, intimandole di consegnare 150 euro “altrimenti avrebbe fatto una strage” dicono dalla Questura di Monza. Con sé aveva un sacchetto della spesa nel quale ha infilato una mano, come per impugnare qualcosa. I dipendenti del locale sono riusciti a dare l’allarme chiamando la Questura e l’uomo ha tentato di darsi alla fuga a piedi, rintracciato e bloccato poco dopo dagli Agenti delle Volanti con in mano ancora un coltello di 30 centimetri, abbandonato dopo vari tentativi di convincimento.

Monza: il 55enne sarebbe l’autore di una rapina in un bar, nel ristorante con la scacciacani

Modus operandi, abbigliamento e individuazione fotografica da parte delle vittime avrebbero condotto gli investigatori della Questura a determinare nel 55enne anche il presunto autore di un’altra rapina commessa venerdì 15 settembre ai danni di un bar, sempre a Monza: dopo aver appoggiato un coltello di 30 centimetri su un tavolino, nei pressi della cassa, avrebbe intimato al titolare di consegnargli l’incasso allontanandosi poi con 50 euro. Già nei mesi precedenti si sarebbe inoltre recato nei pressi di un altro ristorante del capoluogo brianzolo portando indosso una pistola scacciacani priva di tappo rosso e in quell’occasione avrebbe contattato le Forze dell’Ordine “chiedendo il loro intervento perché in procinto di compiere una strage” dicono dalla Questura.

Monza, il 55enne monzese arrestato per tentata rapina a mano armata

In relazione ai fatti del 18 settembre, sussistendo la flagranza del reato di tentata rapina a mano armata, i il 55enne è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza e associato presso la Casa Circondariale di via Sanquirico. E’ stato inoltre deferito per i reati di insolvenza fraudolenta, porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere, e denunciato per la precedente rapina che avrebbe commesso il 15 settembre.