Monza, i primi nove mesi di Acinque a bilancio: “Risultato netto positivo per 8,7 milioni”

Il capolinea dell’anno è in vista e Acinque ribadisce l’impegno a investire sul territorio, malgrado l’incertezza della situazione macroeconimica. I risultati dei primi nove mesi di quest’anno sono intanto in flessione rispetto allo stesso periodo del 2022. I risultati di quest’ultimo comprendevano il provento non ricorrente di 15,3 milioni di euro, riferito a partite pregresse in ambito idrico. “Al netto di questo – specifica la società che ha sede legale a Monza -, i risultati dei nove mesi 2023 risultano in linea, nonostante la contrazione dei volumi di vendita energia per uso riscaldamento, per climatica straordinariamente mite e attenzione ai consumi”.

Monza, il bilancio dei primi nove mesi di Acinque: “Più ricavi per attività di efficientamento”

Il Consiglio di amministrazione di Acinque Spa ha approvato lunedì le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive del Gruppo al 30 settembre 2023. Il risultato netto del Gruppo dei primi nove mesi 2023, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, risulta positivo e pari a 8,7 milioni di euro. Nel 2022 era stato pari a 27,6 milioni di euro. L’ammontare complessivo dei ricavi delle vendite consolidate nei primi nove mesi 2023 risulta pari a 443,8 milioni di euro, in flessione rispetto al corrispondente periodo 2022. Allora era stato pari a 472,7 milioni di euro. La quota comprendeva appunto la posta non ricorrente relativa alle cosiddette “Partite Pregresse” su tariffe idriche riferibili a precedenti esercizi per circa 15,3 milioni di euro.

“Al netto di tale partita – specifica Acinque – il totale della voce ricavi e altri ricavi registra una riduzione meno marcata ,anche grazie alla sensibile crescita dei ricavi per attività di efficientamento energetico. La complessiva flessione dei ricavi è correlata principalmente ai minori volumi di gas, energia elettrica e calore venduti legati alla climatica straordinariamente mite che ha contraddistinto la prima parte dell’esercizio in corso e alla forte attenzione ai consumi da parte dei clienti, anche correlata agli interventi governativi di fine 2022 in tema di risparmio energetico, e all’andamento dello scenario energetico”.

Monza, i primi nove mesi di Acinque: “Investimenti per 41,8 milioni”

“Gli investimenti del Gruppo complessivamente realizzati nei primi nove mesi 2023, al lordo delle dismissioni – precisa Acinque – sono pari a 41,8 milioni di euro, in lieve flessione rispetto al corrispondente periodo 2022 (44,6 milioni di euro)“. In particolare, la Business Units Reti ha effettuato investimenti per 19,7 milioni di euro. Un anno fa aveva utilizzato risorse per complessivi 21,4 milioni di euro.