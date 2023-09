Monza ha “Un piano per la città”: i grandi concerti con l’Associazione Rina Sala Gallo

Torna nell’autunno di Monza anche “Un piano per la città – Out of doors” a cura dell’Associazione musicale Rina Sala Gallo. “Grandi ospiti con il Quartetto Werther, il soprano Carolina Lopez Moreno e Young Sun Choi al pianoforte (premio concorso Sala Gallo 2022) e finale spettacolare con i Percussionisti della Scala per un percorso ispirato “alla musica di viaggiatori e viandanti di ieri e di oggi”, si legge nella presentazione.

Monza ha “Un piano per la città”: dal Quartetto Werther a Young Sun Choi

Primo atto mercoledì 4 ottobre alle 19, al salone delle feste di Villa reale: l’apertura è affidata al Quartetto Werther, “uno dei più brillanti quartetti italiani, vincitore del Premio Abbiati della critica del 2020 e oggi tra le formazioni più richieste sui palcoscenici internazionali”, che presentano alla Reggia il Quartetto con pianoforte di Richard Strauss e il Quartetto con pianoforte n. 1 di Johannes Brahms.

Il ciclo prosegue mercoledì 11 ottobre alle 19 con il concerto del soprano Carolina Lopez Moreno in duo con la pianista Young Sun Choi.

Choi Young Sun

Gran finale alla Villa reale mercoledì 25 ottobre sempre alle 19 con i Percussionisti della Scala. Gianni Arfacchia, Francesco Muraca, Gerardo Capaldo, Elio Marchesini, musicisti del Piermarini, alla Reggia “con un programma coinvolgente e suggestivo per strumenti a percussione che include musiche di Alice Gomez, Marc Mellits, Austin Franklin, Chick Corea, Friedman/Samuels per una serata tra classica, contemporanea e Jazz dalla forza ritmica e propulsiva, qualità con cui l’ensemble è solito stupire il pubblico dei suoi concerti”.

Monza ha “Un piano per la città”: liceo musicale Zucchi protagonista

Non è tutto: mercoledì 18 ottobre concerto itinerante degli studenti del liceo Zucchi nei saloni della Villa reale dedicati alla Biennale, iI 16 ottobre al liceo Zucchi si terranno la conferenza-concerto di Ivan Bašić, secondo premio al concorso Sala Gallo 2022, che terrà nei giorni successivi (17-18 ottobre) una masterclass di pianoforte con gli studenti delle classi del liceo. Il 5 ottobre il Quartetto Werther si esibisce anche per gli ospiti del Paese ritrovato. Ivan Bašić terrà ancora un concerto allo Sporting Club il 19 ottobre portando così a 8 il totale degli appuntamenti in programma per la rassegna. Ingresso libero con donazione all’Associazione musicale Rina Sala Gallo.