Monza, ha un malore e nessun passante lo aiuta: “Hanno temuto li volessi truffare”

Colto da un malore avrebbe chiesto aiuto a dei passanti, a Monza, ma nessuno gli avrebbe dato una mano, forse temendo si trattasse di una scusa di un malintenzionato. Alla fine a soccorrerlo, prima dell’arrivo di un’ambulanza della Croce rossa, è stato personale della Polizia locale.

Un episodio accaduto venerdì 19 aprile, nel pomeriggio, alle 15.15 circa: protagonista sul malgrado un 50enne monzese, portato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo si sarebbe nel frattempo ripreso.

Monza, malore in auto per strada: alla fine soccorso dalla Polizia locale

Disperato, dopo aver guidato per alcuni istanti senza ottenere aiuto, ha arrestato la marcia davanti alla sede del Corpo di Polizia Locale, in via Marsala e ha agitato un braccio. Alcuni agenti, un ufficiale ed il comandante, che si trovavano nelle vicinanze dell’ingresso, l’hanno immediatamente notato: avrebbe detto loro di essere stato colto da un malore e di non riuscire a muoversi. Trasportato negli uffici gli sono state prestate le prime cure, nell’attesa dell’intervento del personale della Croce Rossa Italiana.

Monza, soccorso dalla Polizia locale dopo il malore: “Si è ripreso”

La sua vettura è stata prelevata dagli agenti e custodita all’interno della caserma. Il 50enne, dicono dal Comando: “prima del trasporto in ospedale, con voce flebile, ha raccontato di essersi fermato in prossimità della Polizia locale poiché, nei minuti precedenti, transitando in altre strade, aveva chiesto aiuto ad alcuni passanti ma questi, temendo di essere truffati, avevano ignorato la sua richiesta”. Lunedì, dice ancora la Polizia locale monzese: “la famiglia ha confermato che la persona si è ripresa”.