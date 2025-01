Monza, furti di auto di lusso e una nuova “identità” per rivenderle: due arresti

Autovetture di grossa cilindrata rubate e con una nuova “identità”, numeri di telaio e codici, pronte ad essere vendute prevalentemente all’estero. Al centro del business criminale ci sarebbero stati due cittadini ucraini di 47 e 54 anni, il primo domiciliato a Usmate Velate, il secondo a Como, tratti in arresto a Monza dai carabinieri della Compagnia di Vimercate. Entrambi sono accusati di furto aggravato e riciclaggio in concorso.

Monza, due arresti dei carabinieri di Vimercate per furto aggravato e riciclaggio

Il provvedimento è scattato nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio quando i militari guidati dal capitano Giuseppe della Queva hanno eseguito il provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Monza nei confronti dei due uomini, già noti alle forze dell’ordine. A svolgere le indagini sono stati gli investigatori della Sezione Operativa della Compagnia di Vimercate con servizi di osservazione e pedinamento, attività tecnica e analisi di sistemi di videosorveglianza stradale.

Monza, due arresti dei carabinieri di Vimercate: furti in varie province

I due avrebbero gestito la partita dall’inizio alla fine: sarebbero infatti gli autori dei furti di numerose vetture posteggiate lungo le strade, avvenuti tra novembre 2024 e gennaio 2025 in diversi comuni della provincia di Monza Brianza, Lecco, Varese e Como e sempre loro le avrebbero nascoste in un’autorimessa, ubicata in provincia di Varese e successivamente modificato “le componenti identitarie inserite sulla carrozzeria” per poterle rivendere a terzi, prevalentemente all’estero.

La Procura della Repubblica di Monza, sulla base delle indagini, ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di fuga e ha deciso quindi il fermo dei due, rintracciati a Monza. Da perquisizioni in immobili e locali nella disponibilità degli indagati, a Como, Sesto San Giovanni e Gallarate, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro attrezzi, dispositivi elettronici e targhe di veicoli, che gli investigatori hanno ritenuto pertinenti alla consumazione dei reati contestati. Durante l’identificazione il 54enne è stato trovato in possesso di un passaporto risultato contraffatto ed è stato per questo denunciato all’Autorità Giudiziaria. I due sono stati tradotti nella Casa Circondariale di Monza.