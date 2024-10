Monza: firmata la convenzione, il progetto multidisciplinare di Villa Valentina può diventare realtà

È stata firmata nella mattina di giovedì 24 ottobre, in municipio, la convenzione tra il Comune di Monza e l’associazione Il Veliero per la gestione di Villa Valentina, l’immobile di via Spallanzani che diventerà uno spazio multidisciplinare aperto alle persone con disabilità e alla comunità.

Alla stipula del documento erano presenti il presidente del Veliero Alfredo Colina insieme all’avvocato Carlo Cappuccio che ha seguito l’associazione, il vicesindaco Egidio Longoni e il collega al Welfare Egidio Riva. Ad accompagnarli anche Chicco Roveris e Mauro Sironi, direttore dei lavori di Villa Valentina.

Monza: firmata la convenzione per Villa Valentina, «È un momento storico»

«È un momento storico – ha commentato emozionato Colina che ha da copione infranto il clima formale e l’ufficialità del gesto, strappando un sorriso anche all’assessore Longoni – Ora non resta che dare il via al cantiere per avviare i lavori di riqualificazione dell’immobile».

La convenzione stipulata con il Comune garantisce la concessione dell’immobile all’associazione Il Veliero per i prossimi venticinque anni. «Si tratta del periodo massimo consentito dall’ente per la concessione, ma ovviamente la nostra volontà è che questo progetto importantissimo possa essere la casa per le generazioni future, un posto dove le persone disabili, ma non solo, possano trovarsi, incontrarsi, fare teatro e cultura, un luogo di aggregazione», ha aggiunto il presidente dell’associazione.Monza: firmata la convenzione,

Monza firma convenzione Villa Valentina Cappuccio Colina Riva Monza firma convenzione Villa Valentina Colina Longoni Monza firma convenzione Villa Valentina Roveris Colina Cappuccio

Nel progetto firmato dall’architetto Sara Fossati è presente anche un’area che sarà destinata alla residenzialità. La mansarda verrà adibita ad alloggi in cui potranno soggiornare le compagnie ospiti del festival Lì sei vero ma anche una residenzialità più a lungo termine nel solco della legge sul Dopo di noi. Sarà presente anche una dependance che si trova nel giardino, dove verrà realizzato un piccolo teatrino per lezioni e spettacoli.

«Per ora è ancora tutto in divenire – ha spiegato Colina – nulla vieta di apportare qualche modifica in corso d’opera seguendo nuove necessità che dovessero presentarsi. Ora la cosa più importante è avviare il cantiere. Per ora non possiamo dare una data certa di fine lavori. Il cronoprogramma prevede un anno o un anno e mezzo di interventi. La speranza, quindi, è di poter entrare in Villa Valentina per Natale del prossimo anno, al più tardi a primavera del 2026».

Monza: firmata la convenzione per Villa Valentina, costi e come sostenere

Il progetto, finanziato con un contributo di 350.000 della Fondazione Monza Brianza, ha un valore complessivo di 442.000 euro. Grazie a una sottoscrizione online sono già stati raccolti più di 81.000 euro attraverso donazioni. L’obiettivo finale di 90.000 euro è quindi a un passo. Partner del progetto sono anche le associazioni Capirsi Down Monza, Geniattori, Parafrisando e Elianto.

Sul sito della Fondazione maggiori info e modalità per contribuire alla realizzazione del progetto.