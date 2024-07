Monza, firmata l’intesa per l’ex caserma IV Novembre: studentato per 500 universitari e parcheggi

Uno studentato da 500 posti sarà costruito su 24.600 metri quadri di proprietà dello Stato compresi nell’area della ex caserma IV Novembre a Monza: la nascita del complesso, formato da due edifici, è stata sancita nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio dal sindaco Paolo Pilotto, dall’assessore regionale all’università Alessandro Fermi, dal direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Massimiliano Iannelli e dalla rettrice dell’Università Milano-Bicocca Giovanna Iannantuoni che hanno firmato l’accordo per la riqualificazione di una parte del comparto considerata non più utile ai fini istituzionali.

Monza intesa ex caserma IV Novembre tra Regione, Agenzia del Demanio, Comune di Monza e Università Bicocca

Monza, firmata l’intesa sulla IV Novembre: tutti i nuovi servizi connessi alla ex caserma e alla metropolitana 5

Il progetto, oltre a dare una risposta agli universitari fuori sede, permetterà di creare posteggi al servizio della metropolitana: oltre agli alloggi, alle mense e agli spazi destinati alle attività sportive è prevista la realizzazione di un parcheggio interrato da circa 200 posti e di uno di interscambio da 8.000 metri quadri a disposizione dei viaggiatori della linea 5 che avrà il capolinea a pochi metri di distanza.

Nell’assegnazione delle camere a prezzi calmierati saranno privilegiate le richieste dei giovani con i requisiti per accedere al sostegno economico previsto dal diritto allo studio, iscritti alle facoltà milanesi, in particolare ai corsi di medicina e chirurgia della Bicocca in via Cadore.

«Con questo accordo daremo una nuova centralità e valorizzeremo un’area da tempo non più periferica e dismessa – ha commentato Pilotto – diventata un polo dove servizi e infrastrutture che crescono sono a beneficio di un territorio che si estende oltre i nostri confini. Stiamo rigenerando una porzione di tessuto urbano inizialmente inserita nell’Accordo di programma, ormai concluso, che trova una identità precisa e una nuova funzionalità».

Monza intesa ex caserma IV Novembre tra Regione, Agenzia del Demanio, Comune di Monza e Università Bicocca Rendering studentato

Monza, firmata l’intesa sulla IV Novembre: «Sviluppo sostenibile e qualità urbana»

L’intesa include, tra l’altro, la possibilità di trasferire la potenzialità edificatoria attribuita al terreno di proprietà della Regione per la realizzazione di parcheggi al servizio del San Gerardo in via Pergolesi. «Questo accordo – ha affermato la rettrice della Bicocca Giovanna Iannantuoni – dimostra come le istituzioni pubbliche possano essere il fulcro dello sviluppo sostenibile e della qualità urbana, recuperando e valorizzando spazi inutilizzati: non solo risponderemo alla crescente domanda di alloggi da parte dei nostri studenti, ma contribuiremo a un piano di rigenerazione urbana che avrà un impatto positivo su tutta la comunità».

«Questo progetto – ha dichiarato Fermi – rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo del nostro sistema universitario e dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa generare benefici tangibili per la comunità».

«Si tratta – ha aggiunto Iannelli – di una importante iniziativa volta a coniugare la valorizzazione di un bene statale e le esigenze del territorio in termini di massimizzazione dell’efficienza dei servizi e di miglioramento della vivibilità cittadina rimuovendo fattori di degrado e favorendo la connessione con le restanti parti di città».