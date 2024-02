Monza: fiamme al bersò di una pasticceria in centro, arrivano i pompieri

Si incendia un bersò esterno di una pasticceria-caffetteria vicino all’Arengario di Monza e arrivano i vigili del fuoco a domare le fiamme. Il rogo è scoppiato sabato notte 24 febbraio verso le 2.15 in piazza Roma.

Monza: fiamme al bersò e le operazioni durate oltre due ore

Le fiamme hanno interessato dei divani un fungo riscaldante da esterno e la tensostruttura. Sul posto sono giunte l’autopompa e l’autoscala dalla sede centrale di Monza. L’intervento è durato oltre le due ore. Le cause sono in fase accertamento. Non si segnalano fortunatamente feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine.