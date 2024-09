Monza festeggia Giancarlo Nava, 90 anni di amore per la città

Novanta candeline spente in un clima di allegria velato di commozione. Giancarlo Nava (detto Gianca o Gian dai colleghi e dagli amici più cari), ex caporedattore del Cittadino, ha festeggiato martedì sera il suo tondo compleanno circondato dall’affetto delle figlie Valeria e Claudia e del nipote Marco, di parenti, amici e di alcuni giornalisti “cresciuti” alla sua scuola come Carlo Gaeta, Marco Pirola, Dario Crippa.

Anche l’ex sindaco Dario Allevi ha voluto condividere questa atmosfera di gioia presenziando per tutta la durata della festa.

Monza compleanno Giancarlo Nava 90 anni – foto Radaelli

Monza festeggia Giancarlo Nava: ricordi, aneddoti, video e foto social

Nava, con il suo solito buon umore, ha voluto girare tra i tavoli, intrattenersi con gli ospiti, parlare con loro, condividere ricordi e aneddoti.

In epoca social non poteva mancare una vasta copertura della serata. Sonia Diligenti, infaticabile amministratrice del gruppo Facebook Easy Monza, ha realizzato video e fotografie per dare il giusto riconoscimento a Nava, uno dei membri più attivi e più estroversi del gruppo. Diligenti, insieme al co-amministratore Paolo Meregalli, nel 2018 aveva coinvolto numerosi follower per sostenere la candidatura di Nava al Giovannino d’oro, il riconoscimento che il Comune di Monza tributa ai suoi cittadini benemeriti. Una campagna andata a buon fine dato che il 24 giugno di quell’anno Nava, già premiato nel 1982 con la Corona Ferrea per gli undici anni trascorsi a commentare da cronista il consiglio comunale, ricevette la meritata onorificenza dalle mani del sindaco Dario Allevi.

Monza festeggia Giancarlo Nava, in regalo la foto del Giovannino d’Oro e la maglia dell’Ac

Un’immagine immortalata in un grande quadro che gli è stato donato per il compleanno. Appassionato di sport (in particolar modo di ciclismo), Nava, residente a pochi passi dallo stadio, ha ricevuto, tra i vari regali, anche una maglia originale dell’Ac Monza con il numero 90 e la scritta Giancarlo.

Monza compleanno Giancarlo Nava 90 anni – foto Radaelli

Monza festeggia Giancarlo Nava, la carriera nel giornalismo (e 69 anni con il Cittadino)

La 90enne penna monzese ha mosso i primi passi nel giornalismo nel 1950 scrivendo per il periodico locale Il Lambro. Tre anni più tardi è diventato addetto stampa del Pedale Monzese, iniziando contemporaneamente la collaborazione con il Cittadino (testata con la quale vanta un legame lungo sessantanove anni). Un’altra delle sue passioni è la fotografia. Anche durante la festa di compleanno si è aggirato tra gli ospiti con una macchina fotografica al collo. È stato tra i fondatori del Circolo fotografico monzese e del Foto club Corona Ferrea, ha partecipato a concorsi fotografici e allestito mostre personali.

Monza festeggia Giancarlo Nava, amante della città e del giornalismo

Amante e profondo conoscitore della sua Monza (alla quale ha dedicato numerose pubblicazioni), Nava è stato un grande viaggiatore. A lungo ha raccontato le sue esperienze in regioni italiane e paesi stranieri nelle pagine che Il Cittadino dedicava al turismo. Per lui il giornalismo è stata un’esperienza a 360 gradi: oltre che nella carta stampata si è cimentato nella radio e nella televisione. È stato, infatti, il direttore della prima antenna televisiva monzese Teleradio Monza Brianza, direttore di Radio Monza e ha letto il notiziario mattutino di Nova Radio. L’arrivo delle nuove tecnologie non lo ha mai spaventato. Ha dimostrato sin da subito grande dimestichezza con il computer, con i siti web e il mondo dei social.