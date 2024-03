Monza: Enpa MB cerca volontari per i gattini in arrivo a primavera, mamme e papà a domicilio

Mamme e papà in prestito cercansi. Sentendo già aria di primavera, Enpa MB lancia l’appello a nuovi volontari disponibili per gestire i gattini in arrivo: “Tanti gattini, alcuni orfani e di pochi giorni di vita, provenienti dai contesti più svariati, anche drammatici, come è capitato in passato – spiega una nota – Spesso arrivano in gattile persone che portano intere nidiate sostenendo di averle trovate, ma il dubbio è che si tratti di una gravidanza indesiderata della micia di casa, che ovviamente non è sterilizzata”.

Monza: Enpa MB cerca volontari per i gattini in arrivo, è la struttura dell’Asilo dei Cuccioli

Per i mici si aprono quindi le porte dell’Asilo dei Cuccioli che, inaugurato nel 2005, è un reparto “virtuale” del gattile costituito da una rete di volontari Enpa Monza e Brianza e da collaboratori che accudiscono a casa propria uno o più gattini di varie età.

“Almeno fino a quando possono essere vaccinati (dai 2 mesi in poi, se in buona salute)”, continua la nota.

Monza Enpa asilo cuccioli gatti

Monza: Enpa MB cerca volontari per i gattini in arrivo, i requisiti richiesti

Le mamme e i papà in prestito devono rispondere ad alcuni requisiti specifici: devono “disporre di uno spazio in casa, anche piccolo, in cui i gattini per motivi di ordine sanitario non vengano in contatto con altri gatti o altri animali di casa; avere il tempo necessario per accudire, socializzare e portare i micini alle periodiche visite veterinarie al Gattile di Monza in via San Damiano 21 e agli appuntamenti fissati per la loro possibile adozione”.

Tutte le visite veterinarie verranno eseguite a carico dell’Enpa, così come verranno forniti i trattamenti antiparassitari, eventuali farmaci, i vaccini, gli alimenti e la sabbietta.

Gli “asilanti” verranno istruiti e potranno contare sul supporto degli altri volontari già esperti e delle responsabili del Gattile. Sono inoltre previsti anche momenti formativi. Per informazioni: asilo.cuccioli@enpamonza.it.