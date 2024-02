Monza: è morto don Luigi Villa, presenza amata nella parrocchia di San Gerardo

È morto a Monza all’età di 92 anni don Luigi Villa. Dal 2007 era residente nella parrocchia di San Gerardo al corpo. Disponibile, solare, dedito alla cura del sacramento della riconciliazione, e alla pastorale dei malati, in questi ultimi diciassette anni è stato una presenza importante e amata nella parrocchia, dove era arrivato dopo aver salutato i parrocchiani di Pogliano Milanese, dove era stato parroco dal 1971 fino al raggiunto limite di età, nel 2007.

Monza: è morto don Luigi Villa, per quasi vent’anni a Cogliate nella pastorale giovanile

Prima di allora era stato vicario a Cogliate, dal 1955 fino al ’71, occupandosi prevalentemente della pastorale giovanile. In occasione del sessantacinquesimo anniversario di ordinazione, nel 2019, aveva raccontato proprio della sua classe del seminario, l’ultima ad essere ordinata dal cardinale Schuster: «Quell’anno il cardinale Colombo era diventato rettore di teologia e volle che io e i miei compagni candidati all’ordinazione studiassimo un po’ di più. L’ordinazione diaconale venne fatta a marzo. Ci chiamavano la classe del marzotto. E potemmo celebrare la prima messa a fine giugno. Sembrava un’attesa infinita».

Ad accoglierlo a Monza fu l’allora parroco di San Gerardo, don Gianfranco Meana. Proprio in città imparò ad amare profondamente il santo patrono.

«Ogni anno quando vedo arrivare i pullman dei pellegrini da Olgiate Comasco mi rendo conto di quanto sia grande quella testimonianza di fede, un insegnamento soprattutto per i monzesi che non sempre dimostrano il medesimo affetto per il loro santo», raccontava.

Monza: è morto don Luigi Villa, la veglia e i funerali

Lunedì 19 febbraio, alle 20.30, è in programma a San Gerardo la veglia in suffragio. La salma di don Luigi già si trova in chiesa, accanto al confessionale dove ha passato intere giornate. Il funerale del sacerdote si svolgerà mercoledì 21 febbraio, alle 10, nella chiesa parrocchiale.