Accanto a chi raccoglierà i rifiuti lungo le strade ci sarà chi realizzerà fiori di carta crespa nei centri civici: è la nuova formula delle Pulizie di primavera promosse dal Comune di Monza.

Monza e le Pulizie di primavera 2025: sabato 12 aprile, Joe Palla al lavoro alla scuola Buonarroti

Sabato 12 aprile, dalle 9 alle 11, circa 2mila volontari di tutte le età si rimboccheranno le maniche nei 49 cantieri allestiti nelle scuole e nei nidi in cui verniceranno pareti e cancellate e pianteranno fiori e arbusti: sul muro esterno della elementare Buonarroti, in particolare, sarà dipinto un murales curato dall’artista Joe Palla.

Ai lavori in programma nei diversi quartieri parteciperanno anche gli studenti del centro di formazione professionale Paolo Borsa e gli utenti dei cinque centri socioeducativi: insieme animeranno la parte più tradizionale della manifestazione che festeggerà i primi dieci anni con un impianto nuovo.

Monza e le Pulizie di primavera 2025: gli ecotour a piedi, i laboratori nei centri civici

Le Pulizie di primavera, infatti, si svolgeranno in altri dieci cantieri, uno per quartiere: dai centri civici partiranno gli ecotour a piedi proposti in collaborazione con le consulte e Legambiente, Retake, Corro col guanto, Plastic Free, Comieco e Green Strategy Group lungo i quali le attività pratiche forniranno l’occasione per conoscere meglio alcuni luoghi significativi.

Nei centri civici di San Gerardo e San Biagio-Cazzaniga tutti potranno divertirsi con il Memoriciclo, a Sant’Albino e a San Carlo-San Giuseppe creare fantasiosi origami, al Cederna sarà possibile incontrare gli operatori di Uro Buro che presenteranno la casa semi-protetta per persone con lievi disabilità, al Liberthub partecipare a un laboratorio dedicato alla degradazione dei rifiuti, a San Rocco si potrà lasciare una impronta colorata, a San Fruttuoso dilettarsi con l’uncinetto, a Regina Pacis-San Donato costruire strumenti musicali con materiale di riciclo e a Triante creare i fiori di carta crespa.