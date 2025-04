Chiudono tra pochi giorni le iscrizioni alle Pulizie di primavera di Monza che sabato 12 aprile vedranno impegnati volontari di tutte le età a raccogliere rifiuti e ad abbellire alcune aree della città: le persone interessate dovranno compilare online entro lunedì 7 aprile il modulo di adesione pubblicato sul sito del Comune in cui dovranno indicare in quale centro civico si ritroveranno.

La manifestazione festeggerà il decimo compleanno con alcune novità: al posto delle decine di micro cantieri sparsi nei diversi quartieri l’amministrazione proporrà dieci ecopasseggiate durante le quali saranno organizzate varie attività. Il programma sarà integrato dalle tante iniziative attuate dalle scuole, come accade ogni anno, grazie all’impegno delle famiglie degli alunni.