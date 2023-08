Monza e i parcheggi blu in centro: «Trasporti pubblici? Pronti a potenziare, se richiesto»

I percorsi delle linee di autobus che attraversano Monza potrebbero essere modificate sulla base delle esigenze della città.

Lo anticipa Luca Tosi, direttore dell’Agenzia che programma e organizza il trasporto pubblico locale nei territori della Città metropolitana milanese e nelle province della Brianza, di Lodi e di Pavia: «Con il Comune – spiega – stiamo già lavorando per definire il nuovo assetto dei servizi che saranno assegnati tramite gara. Contiamo di terminare questa fase tra settembre e ottobre».

Monza e i parcheggi blu in centro: i tempi

I tempi per l’eventuale introduzione delle novità non saranno, però, brevi dato che la procedura di assegnazione delle tratte alle società che dovranno garantire il funzionamento dei pullman richiederà oltre un anno: «Se l’amministrazione – prosegue Tosi – ci chiederà di potenziare qualche linea o di effettuare qualche intervento prima dell’affidamento potremmo ragionare» a patto che, precisa, abbia le risorse da investire per attuare le istanze.

E i fondi necessari potrebbero essere ingenti dato che piazza Trento e Trieste contribuisce già con 2.500.000 euro all’anno al funzionamento delle linee urbane.

Monza e i parcheggi blu in centro: il direttore dell’Agenzia Tpl

Il direttore dell’Agenzia non esprime giudizi sul piano della sosta che, come annunciato dalla giunta guidata da Paolo Pilotto, prevede l’estensione dei parcheggi a pagamento, del disco orario e degli stalli gialli riservati ai residenti in sette aree nell’arco di due anni: tutte le soluzioni per disincentivare l’utilizzo dell’auto, commenta, devono essere compatibili con le opportunità di spostamento fornite dai mezzi pubblici o da altre alternative.

«Monza – constata – è una città piccola e il potenziamento delle offerte di sharing dovrebbe avere una buona efficacia. Tra qualche anno, inoltre, in vista del prolungamento della metropolitana, saranno necessari interventi per modificare l’assetto attuale».

Monza e i parcheggi blu in centro: gli scenari

Il Comune, come anticipato a più riprese negli ultimi anni dovrà prevedere la realizzazione di posteggi in prossimità delle fermate a disposizione di quanti, sia monzesi sia residenti in altre città, utilizzeranno i treni della linea 5 per muoversi all’interno dei confini municipali o per raggiungere Milano. Anche in questo caso le novità non saranno dietro l’angolo dato che la linea lilla non dovrebbe essere attivata prima del 2031.

Tutti gli sviluppi e gli scenari, aggiunge Tosi, saranno tenuti in considerazione dal Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile che la giunta sta delineando. «Noi – ribadisce – siamo disponibili a lavorare per definire l’assetto del tpl sulla base delle necessità».