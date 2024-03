Monza e Brianza: gli agenti della polizia penitenziaria e la Pasqua dei bambini

Sono tornati nelle pediatrie degli ospedali di Monza, Desio e Vimercate gli agenti della polizia penitenziaria di Monza, per portare uova di cioccolato e doni ai piccoli ricoverati in occasione della Pasqua. La consegna è stata fatta sabato 30 marzo.

A ognuno dei reparti, oltre ai dolci tipici della tradizione, gli agenti del carcere di Monza hanno consegnato materiali espressamente richiesti dal personale sanitario. La pediatria di Monza aveva richiesto due scalda biberon e due seggioloni, a Vimercate hanno consegnato un tiralatte elettrico, mentre per Desio sono stati donati due scalda biberon, una macchina per preparare il biberon e un gioco. E in più trentanove uova di cioccolato per tutti.

Monza e Brianza: gli agenti della polizia penitenziaria aiutano i bambini

Gli agenti della penitenziaria in pediatria a Desio

L’iniziativa, organizzata tra gli altri anche dall’organizzazione sindacale Osapp, con tutto il reparto della polizia penitenziaria della casa circondariale di Monza, ha raccolto il plauso anche della segreteria regionale del sindacato. «Queste iniziative denotano un elevatissimo senso civico e mostrano la grande empatia del corpo verso i meno fortunati e soprattutto i bambini che soffrono».

Gli agenti hanno pensato di rendere più dolci anche le feste di chi, tra il personale sanitario, passerà Pasqua in reparto, lasciando anche per loro uova e colombe.