Monza: due sensi unici contro la sosta selvaggia in zona Parco

Con l’inizio di agosto a Monza sono stati istituiti due nuovi sensi unici in zona Parco: via Rovani è percorribile da viale Brianza verso via Rossini mentre via Leopardi, a partire dall’incrocio con via Rossini, può essere imboccata in direzione di viale Brianza. Il provvedimento dovrebbe contribuire a ridurre l’intasamento delle due strade e a contenere la sosta selvaggia soprattutto nel fine settimana, quando si moltiplicano gli automobilisti diretti al Parco.
Monza: il varco della ztl di via Colombo
L’11 agosto, intanto, sono scattati i trenta giorni di pre esercizio del nuovo varco della ztl di via Colombo, costantemente attivo: i possessori del permesso di accesso a quello di Spalto Piodo saranno abilitati automaticamente a utilizzare la nuova porta mentre i mercatali di piazza Cambiaghi dovranno chiedere l’autorizzazione a Monza Mobilità.