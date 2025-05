Monza: traffico e sosta selvaggia in zona Parco, incontro in Comune tra residenti e assessore

Un incontro in Comune per la viabilità in zona Parco di Monza. Venerdì mattina si sono seduti intorno a un tavolo alcuni residenti di via Rovani e via Leopardi e l’assessore alla viabilità Irene Zappalà per un confronto, atteso, di cui si è fatta promotrice la consigliera comunale Martina Sassoli.

All’ordine del giorno la situazione viabilistica che, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, “diventa insostenibile”, denunciano i cittadini, per la gestione del traffico e della sosta selvaggia che compromettono anche la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Monza: viabilità in zona Parco, nuovo incontro a metà giugno

All’incontro hanno preso parte anche i tecnici del Comune che ora avranno il compito di studiare le soluzioni per rispondere concretamente alle criticità evidenziate.

“L’obiettivo: garantire ordine, sicurezza e rispetto del territorio, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza – spiega Sassoli in una nota – Un nuovo appuntamento è già stato fissato per la metà di giugno, quando cittadini, amministrazione e tecnici torneranno a incontrarsi per valutare insieme le proposte e costruire, passo dopo passo, una risposta efficace e condivisa”.