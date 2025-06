Fino al 24 giugno, il pomeriggio del sabato e dei giorni festivi, saranno gli agenti della polizia locale a dirigere il traffico all’ingresso al Parco di Porta Monza. I vigili regoleranno il flusso dei veicoli in uscita dal parcheggio dalle 17.30 alle 19.30 per cercare di snellire le code che si formano nelle giornate in cui il polmone verde attrae migliaia di persone e che rischiano di far collassare la viabilità. Con l’intervento degli agenti il Comune proverà a ridurre i disagi patiti sia da chi cerca di uscire dal parcheggio sia da chi percorre viale Brianza. Fino ad agosto, inoltre, il semaforo di viale Cavriga nei fine settimana lampeggerà per l’intera giornata.

Parco di Monza: i vigili fino al 24 giugno per il traffico del weekend, sperimentazione promossa nei giorni della Festa della Repubblica

La soluzione, sperimentata durante il ponte del 2 giugno, sembra funzionare: «Domenica – spiega l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – temevamo il ripetersi dei congestionamenti che si sono verificati il Primo Maggio, invece è filato tutto liscio».

Il mese scorso, aggiunge, il Comune, in collaborazione con la Polizia locale e Monza Mobilità ,ha testato diverse soluzioni, tra cui una differente temporizzazione del semaforo tra i viali Brianza e Cavriga per poi optare per la presenza dei vigili nella fascia oraria più critica per chi esce dal Parco.

Parco di Monza: i vigili fino al 24 giugno per il traffico del weekend, possibile anche revisione della viabilità nelle traverse di viale Brianza

Alla sperimentazione nei prossimi mesi potrebbe affiancarsi una revisione della viabilità nelle traverse di viale Brianza che, soprattutto nella bella stagione, diventano un vero e proprio parcheggio per gli utenti del polmone verde: nei giorni scorsi l’assessora ha incontrato alcuni residenti delle vie Rovani e Leopardi che più volte hanno lamentato la difficoltà a entrare e uscire dai cancelli a causa delle vetture che ostruiscono i passaggi.