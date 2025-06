Venerdì è il 6 giugno ed è San Gerardo, copatrono di Monza. Attenzione dunque alle modifiche alla viabilità e ai divieti imposti per consentire lo svolgimento della tradizionale Fiera nel quartiere intorno alla chiesa dedicata al santo.

Monza: il 6 giugno è San Gerardo, vietate circolazione e sosta intorno alla chiesa

Quindi dalle 6 alle 22, e comunque fino a fine smantellamento delle strutture, sono vietate la circolazione e la sosta in via San Gerardo e in largo Esterle, nel tratto compreso tra via Villa e il civico 2/a.

Lì, tra i civici 2 e 4, è prevista la circolazione a doppio senso esclusivamente per i veicoli dei residenti.

Monza: il 6 giugno è San Gerardo, stop alla circolazione in via De Amicis

Dalle 9 alle 20 è vietata la circolazione in via De Amicis, nel tratto compreso tra le vie Gerardo dei Tintori e Anita Garibaldi.

È anche sospesa la Zona a Traffico Limitato in via Gerardo dei Tintori.