Monza, doppio spettacolo benefico per Marta Roncoroni: “Ci si commuove…”

Un doppio spettacolo per ricordare Marta Roncoroni, la 15enne monzese scomparsa nel mese di dicembre dopo una terribile e improvvisa malattia. La sua morte prematura aveva suscitato una grande emozione anche tra le persone che non l’avevano mai incontrata ma che erano venute a conoscenza della sua ingiusta sorte. Il dolore ha saputo, però, trasformarsi in solidarietà.

Monza, doppio spettacolo benefico per Marta Roncoroni: la raccolta fondi ha raggiunto quota 173mila euro

Il papà Giovanni aveva lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme per il reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica dell’ospedale San Gerardo. Raccolta che continua e che oggi ha superato quota 173.000 euro.

Monza, doppio spettacolo benefico per Marta Roncoroni: venerdì 22 marzo al teatro Manzoni, con Les Petites Etoiles in collaborazione con la famiglia

Venerdì 22 marzo al Teatro Manzoni (messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Monza) andrà in scena alle 18 e alle 21 “Amate la vostra vita immensamente”, uno spettacolo a cura della scuola di danza Les Petites Etoiles in collaborazione con i genitori di Marta, Sara e Giovanni, il fratellino Niccolò e alcuni amici della famiglia. Che per l’occasione preannunciano una sorpresa.

Due esibizioni per permettere a tutti coloro che hanno voluto bene a Marta di esserci. I proventi dello spettacolo andranno a favore del reparto dell’ospedale monzese dove Marta ha vissuto gli ultimi giorni della sua vita troppo breve.

Monza, doppio spettacolo benefico per Marta Roncoroni: come partecipare

Gli inviti per poter assistere allo spettacolo possono essere richiesti scrivendo all’indirizzo mail martailviaggiocontinua@gmail.com o contattando Les Petites Etoiles presso la scuola primaria Puecher o all’indirizzo Lpemonza@yahoo.com.

“Non dimenticate i fazzoletti, mi sa che un po’ ci si commuove”, avverte Giovanni Roncoroni, interpretando il pensiero della sua piccola Marta.