Monza: dopo l’invasione del Fuori Gp, multe per chi calpesta il monumento ai Caduti

«Dopo tanta fatica basta un niente per tornare indietro». E la regressione, secondo il forzista Pierfranco Maffè, sarebbe l’invasione del monumento ai Caduti durante il concerto dei Matia Bazar in occasione della rassegna Fuori Gp per gli eventi della Formula 1 a Monza.

Monza: dopo l’invasione del Fuori Gp, le osservazioni in consiglio dopo “i 50mila euro spesi per la siepe”

Alle critiche per la mancata tutela, a fronte dei 50.000 euro spesi per la piantumazione della siepe che dovrebbe proteggerlo, si è unito il suo collega Massimiliano Longo mentre Paolo Piffer di Civicamente ha accusato la giunta di scarsa coerenza.

Monza: dopo l’invasione del Fuori Gp, le parole del sindaco

Le barriere che impedivano l’accesso, ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto, sono state rimosse per offrire ai visitatori una visione completa della piazza: d’ora in poi il pubblico potrà sedersi sulla gradinata, ma non sulle aiuole né, tantomeno, far correre i cani sulle fasce verdi. Dopo una prima fase di tolleranza, ha aggiunto, scatteranno le multe per i trasgressori.