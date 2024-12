Monza, donne per le donne: 65 professioniste del beauty al corso per “sentinelle” contro le violenze

Parrucchiere, estetiste, operatrici del settore beauty o wellness. Si sono presentate in 65 al primo corso promosso dal Soroptimist International all’Accademia Pbs di corso Milano. Sono queste professioniste, che normalmente hanno a che fare con le donne, le nuove “sentinelle” formate per cogliere i campanelli d’allerta e i segnali di una donna che subisce violenza fisica o psicologica.

In occasione del mese dedicato al contrasto della violenza di genere, Soroptimist club Monza ha aderito al progetto nazionale di Soroptimist International d’Italia e ha proposto sul territorio di Monza e Brianza, il progetto “Sentinelle delle professioni” finalizzato al contrasto della violenza sulle donne.

Monza, donne per le donne: il corso Soroptimist per creare la rete sul territorio

Si tratta di un progetto di sensibilizzazione, gestito dalla socia referente di club Nicoletta Riva, che si sviluppa in due incontri ed è rivolto alle figure professionali a contatto con le donne per creare sul nostro territorio dei “presidi sentinella” che sappiano fornire informazioni, accompagnare ed incoraggiare ad intraprendere un percorso di aiuto. Il primo incontro di formazione ha visto tra le formatrici la presidente del Centro aiuto donne maltrattate di Monza, Marilena Arena, che ha fornito alle “sentinelle” strumenti per riconoscere segnali e sintomi, utilizzando tecniche discrete ed empatiche per indirizzare le donne alle risorse di sicurezza e accoglienza professionali territoriali come i Centri antiviolenza, le Forze dell’ordine, i Servizi Sociali.

«La necessità di sensibilizzazione sugli indicatori di violenza – spiega Sara Polito, presidente del Soroptimist Club Monza – è un progetto nazionale che il nostro Club ha voluto declinare nel proprio territorio allo scopo di formare donne che, nel contesto lavorativo in cui operano, sappiano intercettare i segnali a volte anche inconsapevoli, di violenza e possano indirizzare le donne presso i canali deputati ad accoglierle».

Monza, donne per le donne: i numeri delle violenze

Nei prossimi mesi si terrà un secondo incontro con relatori esponenti delle istituzioni e della società civile. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Questura nel 2024 ci sono stati ben 78 ammonimenti per violenza domestica tra Monza e la Brianza, 20 per stalking e 3 nei confronti di minori. Nel 2023 c’erano stati 43 ammonimenti per violenza domestica e 26 per stalking. Oltre 150 le richieste di aiuto giunte alla sede del Centro aiuto donne maltrattate di via Mentana 43. Molte sono arrivate sulla segreteria del numero della sede (039/2840006).