Monza, detenzione di materiale pedopornografico: un 50enne di Villasanta in carcere

Un 50enne di Villasanta domiciliato a Monza, trovato nel 2022, a Villasanta, con una “ingente quantità di materiale pedopornografico”, in forza di “un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti”, è stato condotto dai carabinieri nella casa circondariale del capoluogo brianzolo dovendo scontare una pena complessiva di 4 anni e 7 mesi di reclusione.

Il provvedimento è stato eseguito nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio svolti nella Provincia nel passato fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Monza.

A Monza controlli con sanzioni di 1.100 euro in due esercizi etnici

In città, sempre nel fine settimana, i militari hanno svolto inoltre mirati controlli agli esercizi pubblici del centro cittadino insieme ai militari del N.A.S. di Milano per la verifica del rispetto della normativa di settore in materia di sicurezza alimentare: sono state elevate sanzioni amministrative a carico di due esercizi pubblici etnici per l’importo di 1.100 euro per l’omessa indicazione di genere, provenienza e prezzo di vendita dei prodotti ortofrutticoli commercializzati.