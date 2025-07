Monza, dà un calcio alla droga per nasconderla sotto la Volante della Polizia: 23enne arrestato

Mentre uno tentava di distrarre i poliziotti, l’altro, confidando di non essere notato, ha infilato una mano in tasca dalla quale ha fatto cadere un involucro contenente dell’hashish che ha poi calciato sotto la macchina della Polizia. Quindi ha spintonato un agente tentando di darsi alla fuga, ma è stato prontamente bloccato e tratto in arresto. E’ accaduto lunedì 14 luglio in via D’Annunzio, nel quartiere San Rocco. Attorno alle 18 gli agenti della Volante della Questura, impegnati in un controllo della zona, hanno notato due persone a piedi che alla loro vista hanno cambiato direzione, in modo sospetto. Entrambi marocchini, fermati e sottoposti a controllo sono risultati sprovvisti di documenti di identificazione validi.

Arrestato un 23enne per detenzione di droga durante un controllo a San Rocco

Duranti le fasi del del controllo uno dei due fermati, un 23enne, approfittando delle continue domande rivolte dall’amico ai poliziotti, nel tentativo di distrarli, si è disfatto della droga tentando la fuga. Lo stupefacente, subito recuperato dagli agenti, circa 45 grammi di hashish, è stato sottoposto a sequestro. In un borsello, inoltre, il 23enne deteneva 5 dosi di hashish e un coltellino oltre che una somma di denaro divisa in piccoli tagli. Regolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora il 23enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In Tribunale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza e della Brianza.

In attesa della decisione sulla domanda di protezione internazionale, è stato nel frattempo collocato con provvedimento del Questore al Centro permanenza rimpatri di Milano.