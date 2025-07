Monza: agente salta in sella alla bici del fuggitivo e lo raggiunge, addosso ha della droga

Ha tentato pericolosamente la fuga dalla Polizia locale attraversando di corsa via Regina Margherita con il pericolo di essere investito un 33enne egiziano arrestato per detenzione di droga, lunedì 9 luglio. L’uomo è stato notato dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Territoriale (N.O.S.T.) del Comando della Polizia locale ai Boschetti Reali mentre armeggiava con una tronchese su una catena con lucchetto di una bicicletta. Appena gli si sono avvicinati l’uomo ha tentato una precipitosa fuga a piedi verso via Regina Margherita, inseguito da un agente che per raggiungerlo ha inforcato la bicicletta abbandonata dal fuggitivo, bloccato poco dopo mentre tentava di scavalcare la recinzione di un condominio.

La droga sequestrata al 33enne

Monza, un 33enne denunciato: l’inseguimento ai Boschetti Reali

Portato negli uffici del Comando e identificato, risultato regolare in Italia, una volta perquisito è stato trovato in possesso di nove dosi di hashish per 50 grammi circa, di un taglierino e della tronchese utilizzata poco prima. Dai controlli in banda dati è emerso che era già noto alle forze dell’ordine per rissa e rapina. E’ risultato inoltre che fosse precedentemente domiciliato presso un Centro di Accoglienza Straordinaria di Monza e recentemente trasferito in un’altra struttura della Brianza. Il 33enne è stato quindi denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.