Monza, coppia di anziani truffata e derubata dopo la telefonata sulla figlia ferita

Spietati, atroci, disumani e crudeli. Non ci sono altri termini per definire gli autori che hanno messo a segno l’ennesima truffa ai danni di due anziani coniugi. Tutto si è consumato martedì 3 ottobre nel pomeriggio. Vittime due anziani genitori che vivono in centro a Monza. Suona il telefono e un uomo, che si dichiara ufficiale delle forze dell’ordine, comunica alla donna che la figlia di quest’ultima ha avuto un brutto incidente e che per poterla aiutare occorre urgentemente del denaro tanto da invitare la poveretta a mettere insieme quanto più contante può e al limite anche oggetti di valore che potessero servire a far fronte ad ogni necessità. Di lì a poco, conclude “l’ufficiale”, sarebbe passato a ritirare. Ma poco dopo richiama facendo sapere alla donna che non sarebbe passato personalmente lui ma avrebbe mandato un collega.

Monza, coppia di anziani truffata e derubata: la visita a casa per “ritirare” denaro e preziosi

Puntuale, poco dopo, ecco il “collega” che si presenta alla porta dei due poveretti. “Mi spiace – dice quest’ultimo appena entrato in casa e con un cinismo che va oltre alla più efferata immaginazione – purtroppo vi debbo comunicare che nel frattempo vostra figlia è venuta a mancare…“. Inutile descrivere la disperazione, le lacrime, la forza di volontà che è venuta meno all’anziana coppia: una situazione probabilmente studiata nel cinico disegno criminale dei due farabutti: ridurre i due poveretti alla propria mercé, approfittare del dolore che si era catapultato all’improvviso su di loro per soggiogarli senza problemi. E così è stato.

Monza, la figlia delle vittime saputo della truffa dà l’allarme

Fra le lacrime irrefrenabili e la disperazione incontenibile, le due vittime hanno tirato fuori tutto ciò che avevano in casa, contanti, orologi di grande valore, preziosi, il tutto per un valore di decine di migliaia di euro. Una volta avuto in consegna il bottino, il delinquente si è subito dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Più tardi è stata poi la figlia stessa a dare l’allarme, aiutando i suoi genitori a superare il disperato dolore che sembrava non passare ma anche a far loro capire che erano stati truffati da due spietati criminali.

Alle forze dell’ordine, giunte sul posto, non è rimasto che raccogliere la descrizione dei due responsabili e dare avvio alle indagini.