Cavenago: due finti vigili portano via 150 euro a una donna

Da come si sono presentati sembravano veramente due agenti della polizia locale e invece, come era lecito sospettare, si trattava solo di due truffatori che stavano mettendo a segno il loro raggiro ai danni di una donna. E’ accaduto sabato scorso, 29 luglio, a Cavenago Brianza, attorno alle ore 13, in via Don Luigi Sturzo. I due falsi agenti si sono presentati alla porta della donna affermando che dovevano assolutamente controllare eventuali banconote da 50 euro, con il numero seriale che iniziava con la “S”, poiché erano il frutto di una rapina e dovevano immediatamente sequestrarli.

Cavenago: due finti vigili e i soldi frutto di una rapina

La poveretta, spaventata ed agitata è corsa dove teneva i pochi soldi che aveva in casa, li ha consegnati ai due “agenti” i quali, dopo la verifica hanno confermato che sì, quelle banconote erano da sequestrare. A quel punto, i due mascalzoni, che nel frattempo si erano appropriati anche di due fedi nuziali, per dare maggiore credibilità al loro raggiro, compilano un foglio con il quale la donna, recandosi all’ufficio postale, avrebbe potuto avere indietro 150 euro, ma questa volta “puliti”. Finito di scrivere tutte loro sciocchezze i due delinquenti affermavano di scendere un attimo nell’auto di servizio a prendere il timbro e…. Il resto è immaginabile. Grande lo sconforto della donna quando si è resa conto di essere stata truffata da due balordi. Chiamati i carabinieri ha raccontato tutto quello che gli era accaduto.