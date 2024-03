Monza, consulte di quartiere: iscrizioni fino al 31 marzo

Si chiudono il 31 marzo le iscrizioni alle consulte di quartiere di Monza. In base al nuovo Regolamento delle consulte approvato dal consiglio comunale, possono iscriversi i cittadini che abitano o lavorano nel quartiere quartiere ma anche associazioni, scuole, oratori, parrocchie ed enti religiosi di ogni confessione che operano all’interno o in favore del quartiere, e ancora cooperative, comitati ed enti del terzo settore.

Monza, consulte di quartiere: come iscriversi

Per iscriversi è possibile compilare la richiesta online che si trova sul sito del Comune di Monza nella sezione dedicata alle consulte alla voce “iscriversi”, oppure rivolgendosi ai centri civici.

Sono due le finestre annuali aperte per l’iscrizione all’albo delle consulte di quartiere: a marzo, appunto, e nel mese di settembre. Per i singoli cittadini è possibile iscriversi a una sola delle dieci consulte presenti a Monza. Per avviare la procedura on line occorre accedere al modulo di iscrizione tramite spid.

Monza, consulte di quartiere: cosa fanno

Iscriversi alla consulta del proprio quartiere significa partecipare in maniera attiva e concreta alla vita sociale del rione. I membri delle consulte possono contare su un dialogo diretto con l’amministrazione attraverso i coordinatori scelti tra gli iscritti. Sono diversi i temi sui quali può intervenire la consulta di quartiere, fornendo contributi all’amministrazione: dai temi sociali alla cultura, dall’educazione allo sport e poi la sostenibilità ambientale, mobilità, cura del verde pubblico, urbanistica e opere pubbliche.